BFMTV: Макрон призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает Москву и Киев возобновить мирные переговоры в кратчайшие сроки.

22 сентября французский президент Эммануэль Макрон дал интервью изданию BFMTV, где прокомментировал решение Владимира Путина объявить частичную военную мобилизацию в России. По мнению Макрона, данное развитие событий является плохим для россиян и указывает на то, что Путин не желает прекращать спецоперацию в Украине.

Также Эммануэль Макрон призвал украинское и российское правительства немедленно возобновить переговоры при полном содействии западных стран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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