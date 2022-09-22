Reuters: лидеры Евросоюза одобрят новые санкции против РФ на встрече в Праге
Информагентство Reuters утверждает, что на следующем заседании глав стран-участниц Евросоюза в Праге будут одобрены новые антироссийские санкции.
Вечером четверга американская газета Reuters сообщила, что уже на следующей неделе Еврокомиссия направит письма главам стран Европейского союза, в которых будут предлагаться конкретные варианты новых антироссийских санкций. По данным Reuters, на следующем заседании ЕС в Праге с 6 по 7 октября данные санкции против России могут быть уже согласованы.
Аналитики Reuters предполагают, что среди санкций, которые будут одобрены против РФ в Парге будет фигурировать введение потолка цен на российскую нефть, ограничения на ввоз высокотехнологичной продукции в Россию и новые рестрикции в отношении российских физических лиц.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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