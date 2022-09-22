Силовые ведомства Беларуси начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

Несколько источников сообщают, что в Беларуси силовые ведомства начали отслеживать граждан России, которые пытаются скрыться от частичной мобилизации на территории соседней страны.

При этом пока отслеживание белорусских силовых ведомств не выходит за рамки наблюдения. Силовики проверяют «квартиры на сутки», входят в контакт с собственниками жилья, смотрят за новыми автомобилями во дворах на российских номерах. В целом, просто собирают информацию и проверяют документы.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О частичной мобилизации» в стране. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что страна имеет огромный мобилизационный ресурс в 25 миллионов человек и призывать всех не будут. Под призыв попадет не более 1% или 300 000 человек.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пояснила, что под частичную мобилизацию попадут те граждане, которые совпадают по одному из трех ключевых пунктов: отследили в армии, имеют военно-учетную специальность, а также имеют боевой опыт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что правительство России в данный момент занимается подготовкой документов, согласно которым будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации.