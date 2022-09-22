Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские солдаты ведут миномётный обстрел приграничного российского села Елизаветовка.

В четверг вечером, 22 сентября 2022 года, курский губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что со стороны Украины в очередной раз открыт огонь по приграничному российскому селу.

Старовойт уточнил, что целью миномётного обстрела солдат Вооружённых сил Украины, который продолжается до сих пор, стало село Елизаветовка Глушковского района Курской области, расположенное недалеко от украинской границы.

Также губернатор Курской области Российской Федерации сообщил, что все подробности произошедшей атаки будут опубликованы непосредственно после завершения обстрела украинскими бойцами Елизаветовки.