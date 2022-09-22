Гутерриш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обеспокоен планами по проведению референдумов на освобождённых ВС РФ территориях и в Донбассе.
22 сентября Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш заявил, что крайне обеспокоен проведением референдумов о вхождении в состав Российскую Федерацию, которые пройдут с 23 до 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Гуттериш пояснил, что главной причиной его беспокойства по этому поводу является то, что итоги референдумов могут «препятствовать усилиям» по прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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