Макарская рассказала о закусье шоу Секрет на миллион с Кудрявцевой
Антон и Виктория Макарские были гостями передачи "Секрет на миллион", ведёт которое Лера Кудрявцева. Знаменитости утверждают, что создатели шоу прегибают палку.
Виктория и Антон Макарские принимали участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", но о том, что происходит за кулисами проекта поведали только сейчас.
Оказалось, что скандальные высказывания из семейной пары вытягивали клещами.
Макарский думал, что вопросы в основном будут задавать супруге, но в результате актер вынужден был и сам оправдываться за то, что совершил в прошлом.
Актёр возмутился: "Меня выпотрошили. Не знаю, как стерпел. Я вообще шел, чтобы Вику потрошили. Я уже был готов смириться. И тут меня начинают!"
Виктория знаменитости утверждает, что авторы передачи порядком перегибают палку, добавляя в выпуск несколько неприемлемых эпизодов. Макарской пришлось опуститься до оскорблений на "Секрет на миллион".
Жена актёра призналась в том, что накинулась на обидчиков: "Не дай бог вы оставите это в эфире, я сдам ваши адреса. И пойдут не ко мне, а к вам. И они вырезали кусок из программы".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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