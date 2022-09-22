Президент Турции собирает совещание, чтобы обсудить проблемы с российскими картами МИР

23 сентября состоится совещание президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями финансового сектора страны. Там будут обсуждать экономические вопросы.

Сообщается, что на совещании будет рассмотрен вопрос работы с российской платежной системой МИР с учетом риска западных санкций.

Кроме того, планируется обсудить недавнюю сильную волатильность на Стамбульской бирже и соглашения с российской стороной.

Ранее два турецких банка Denizbank и Isbank прекратили работу с платежной системой МИР после того, как под западные санкции попал глава организации, управляющей эту систему.

Американское казначейство в письменном виде уведомило турецкие финансовые структуры о возможности введения санкций за ведение бизнеса с Россией.

22 сентября Национальная система карточных платежей России опубликовал заявление о том, что в Турции по-прежнему работают карты МИР, поскольку три банка не приостанавливали работу с данной системой.

На прошлой неделе российский Центробанк пообещал расширить перечень стран, работающих с системой МИР.

Представитель администрации США в ответ сообщил, что ожидается отказ значительного количества банков в разных странах мира от приема карт мир.