Президент Турции собирает совещание, чтобы обсудить проблемы с российскими картами МИР
23 сентября состоится совещание президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями финансового сектора страны. Там будут обсуждать экономические вопросы.
Сообщается, что на совещании будет рассмотрен вопрос работы с российской платежной системой МИР с учетом риска западных санкций.
Кроме того, планируется обсудить недавнюю сильную волатильность на Стамбульской бирже и соглашения с российской стороной.
Ранее два турецких банка Denizbank и Isbank прекратили работу с платежной системой МИР после того, как под западные санкции попал глава организации, управляющей эту систему.
Американское казначейство в письменном виде уведомило турецкие финансовые структуры о возможности введения санкций за ведение бизнеса с Россией.
22 сентября Национальная система карточных платежей России опубликовал заявление о том, что в Турции по-прежнему работают карты МИР, поскольку три банка не приостанавливали работу с данной системой.
На прошлой неделе российский Центробанк пообещал расширить перечень стран, работающих с системой МИР.
Представитель администрации США в ответ сообщил, что ожидается отказ значительного количества банков в разных странах мира от приема карт мир.
Опубликовано: Светлана Репина
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