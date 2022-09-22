Старовойт: ВСУ ведут миномётный обстрел Елизаветовки в Курской области РФ
Курский губернатор Роман Старовойт утверждает, что украинские военные обстреливаю российскую деревню Елизаветовка.
Вечером 22 сентября губернатор Курской области России Роман Старовойт опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины ведут миномётный огонь по российской деревне Елизаветовка в Глушковском районе Курской области.
По словам Старовойта, в результате обстрела Елизаветовки украинскими военными в населённом пункте уже зафиксированы повреждения жилых домов, однако информация о пострадавших будет обнародована позже.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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