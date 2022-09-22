Старовойт: ВСУ ведут миномётный обстрел Елизаветовки в Курской области РФ

Курский губернатор Роман Старовойт утверждает, что украинские военные обстреливаю российскую деревню Елизаветовка.

Вечером 22 сентября губернатор Курской области России Роман Старовойт опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины ведут миномётный огонь по российской деревне Елизаветовка в Глушковском районе Курской области.

По словам Старовойта, в результате обстрела Елизаветовки украинскими военными в населённом пункте уже зафиксированы повреждения жилых домов, однако информация о пострадавших будет обнародована позже.