Минобороны РФ огласило категории подлежащих и не подлежащих мобилизации
В пресс-службе Минобороны России рассказали, какие категории россиян не будут подвергаться частичной мобилизации.
Вечером 22 сентября Министерство обороны опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что частичной мобилизации не подлежат следующие категории граждан:
1) Забронированные граждане (в том числе работники оборонного комплекса); признанные негодными к службе по состоянию здоровья на временной основе. 2) занятые уходом за членом семьи. 3) имеющие на попечительстве 4-ех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чья мама имеет четырёх и более детей в возрасте до 8 лет.
Отмечается, что мобилизации подлежат граждане преимущественно с боевым опытом, среди которых солдаты, рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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