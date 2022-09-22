Минобороны РФ огласило категории подлежащих и не подлежащих мобилизации

В пресс-службе Минобороны России рассказали, какие категории россиян не будут подвергаться частичной мобилизации.

Вечером 22 сентября Министерство обороны опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что частичной мобилизации не подлежат следующие категории граждан:

1) Забронированные граждане (в том числе работники оборонного комплекса); признанные негодными к службе по состоянию здоровья на временной основе. 2) занятые уходом за членом семьи. 3) имеющие на попечительстве 4-ех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чья мама имеет четырёх и более детей в возрасте до 8 лет.

Отмечается, что мобилизации подлежат граждане преимущественно с боевым опытом, среди которых солдаты, рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.