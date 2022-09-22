Минобороны РФ: в первый день мобилизации 10 тысяч россиян сами пришли в военкомат
Министерство обороны России уведомляет, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы сами пришли 10 тысяч граждан.
22 сентября Министерство обороны России сообщило, что за первые сутки от начала частичной мобилизации в стране в регионах РФ на территорию военных комиссариатов пришло 10 тысяч россиян, которые явились туда без принуждения. Вместе с тем во вчерашнем обращении главы Минобороны Сергея Шойгу утверждается, что всего в рамках мобилизации планируется призвать до 300 тысяч резервистов.
В тот же день Дмитрий Песков сообщил, что в СМИ распространяется информация о намерениях Минобороны России мобилизовать до миллиона человек, однако она не соответствует действительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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