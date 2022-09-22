Минобороны РФ: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики будут мобилизованы

В Минобороны РФ рассказали представители каких военно-учётных специальностей будут призываться в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации населения.

22 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало разъяснения по поводу объявления частичной мобилизации в стране, где рассказало о том, представители каких военно-учётных специальностей будут призваны в ряды российских Вооружённых сил.

В оборонном ведомстве сообщили, что стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики, согласно подписаному президентом РФ Владимиром Путиным указом, будут мобилизованы для участия в специальной военной операции на Украине.