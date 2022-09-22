Лавров: референдумы являются ответом на призыв Зеленского выгнать русских с Украины
Сергей Лавров утверждает, что референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья является персональным ответом Владимиру Зеленскому.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров выступил на Генеральной ассамблее ООН в Йью-Йорке, где сообщил, что ранее Владимир Зеленский призвал всех русских покинуть территорию Украины. Также Зеленский адресовал соответствующий призыв ко всем украинцам, которые чувствуют себя русскими.
По мнению Лаврова, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России является закономерным ответом Владимиру Зеленскому.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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