Кадыров: «знаменитое контрнаступление» ВСУ трещит по швам
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «знаменитое контрнаступление» ВСУ на освобождённые территории трещит по швам.
22 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился со своей аудиторий в Telegram информацией о том, как проходят попытки Вооружённых сил Украины совершить «знаменитое контрнаступление» на освобождённые союзными силами территории.
Кадыров утверждает, что все попытки украинских военнослужащих закрепиться на освобождённых территориях «трещат по швам», а также заверил своих подписчиков в том, что ВС РФ «окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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