Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «знаменитое контрнаступление» ВСУ на освобождённые территории трещит по швам.

22 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился со своей аудиторий в Telegram информацией о том, как проходят попытки Вооружённых сил Украины совершить «знаменитое контрнаступление» на освобождённые союзными силами территории.

Кадыров утверждает, что все попытки украинских военнослужащих закрепиться на освобождённых территориях «трещат по швам», а также заверил своих подписчиков в том, что ВС РФ «окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие».