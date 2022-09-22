Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского весьма жестко и неожиданно

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что ЕС проводит в отношении президента Украины политику по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Выступая на Совете безопасности ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны выстраивают свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

Глава российской дипломатии напомнил, что украинская армия дистанционно минирует Донецк и его окрестности запрещенными международными конвенциями противопехотными минами "Лепесток".

Сергей Лавров подчеркнул, что любые транспортные средства, при помощи которых будут доставляться вооружения в Украину, станут законной целью для российской армии.