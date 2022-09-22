Лавров: Запад поддерживает Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш»

Глава МИД РФ Сергей Лавровов рассказал о том, как Запад выстраивает свою политику по отношению к киевскому режиму.

22 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил, что коллективный Запад поддерживает главу киевского режима по принципу «он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын».

Лавров отметил, что западные страны прощают Украине все совершённые ВСУ военные преступления, даже неоднократное использование противопехотной мин ПФМ-1 «Лепесток», которые запрещены конвенцией ООН.