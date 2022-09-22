МВД ликвидировало террористов, хотевших сорвать референдум в Херсоне

Российские сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку теракта с целью сорвать референдум в Херсонской области.

Вечером четверга российские новостные издания сообщили, что сотрудники полиции задержали группу украинских диверсантов в Херсоне, которые хотели сорвать референдум во всей области путём совершения терактов. В ходе задержания один из террористов оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен, четверо других задержаны.

Позднее полицейские обыскали жилища членов ДРГ Украины, найдя у них самодельные взрывные устройства с мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте.