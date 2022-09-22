Макей: Беларусь против войны, не не будет предавать Россию
Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что белорусский народ не поддерживает войну в любой форме, но не станет предавать союзников.
22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где заявил, что Минск всегда был против войны, хотя западные партнёры называют белорусское государство "пособником агрессора".
По словам Макея, Западу следует понять, что несмотря на антивоенную позицию Беларуси, она не станет предавать своего союзника в лице России, поскольку у Минска и Москвы есть определённые обязательства друг перед другом, в том числе и в плане военных вопросов и коллективной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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