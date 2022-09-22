Кандидат в премьер-министры Италии Мелони заявила, что ЕС толкает Венгрию к России
Кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджия Мелони заявила, что Евросоюз неправильно относится к Венгрии, из-за чего появляется риск раскола блока.
По ее словам, Евросоюзу не следует разделять свой внутренний фронт в нынешней непростой ситуации.
Мелони признала, что не согласная с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по многим вопросам, в первую очередь, во внешнеполитической сфере.
Однако она считает, что угрожая Венгрии санкциями за отступление от демократических норм Евросоюз подталкивает страну к России.
Но Мелони считает, что Италии необходимо выступать за поддержку Украины и за изоляцию России.
Она уточнила, что с такой позицией Италии будет проще получить от союзников компенсацию экономических потерь, связанных с ростом цен на энергоносители.
Ранее Джорджия Мелони выступала за реструктуризацию итальянского энергетического рынка без учета мнения других европейских стран.
Она также поддерживает ограничение цен на газ во всем европейском союзе.
Опубликовано: Светлана Репина
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