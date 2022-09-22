Кандидат в премьер-министры Италии Мелони заявила, что ЕС толкает Венгрию к России

Кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджия Мелони заявила, что Евросоюз неправильно относится к Венгрии, из-за чего появляется риск раскола блока.

По ее словам, Евросоюзу не следует разделять свой внутренний фронт в нынешней непростой ситуации.

Мелони признала, что не согласная с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по многим вопросам, в первую очередь, во внешнеполитической сфере.

Однако она считает, что угрожая Венгрии санкциями за отступление от демократических норм Евросоюз подталкивает страну к России.

Но Мелони считает, что Италии необходимо выступать за поддержку Украины и за изоляцию России.

Она уточнила, что с такой позицией Италии будет проще получить от союзников компенсацию экономических потерь, связанных с ростом цен на энергоносители.

Ранее Джорджия Мелони выступала за реструктуризацию итальянского энергетического рынка без учета мнения других европейских стран.

Она также поддерживает ограничение цен на газ во всем европейском союзе.