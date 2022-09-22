Германия готова принять российских дезертиров, Чехия не видит для этого оснований

Германия готова принять дезертиров из российской армии, заявила в четверг министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В свою очередь глава МИД Чехии сообщил, что россияне, прячущиеся от мобилизации, не соответствуют условиям предоставления им гуманитарных виз. Финны, в свою очередь, наблюдают увеличение трафика на границе с Россией и объявляют анализ ситуации.

После выступления в среду президента России Владимира Путина, который объявил о частичной военной мобилизации в России, многие россияне пытаются использовать способ избежать отправки в Украину, то есть покинуть страну.

В случае с авиарейсами это стало невозможно буквально через несколько часов после выступления Путина – билеты были распроданы, а последние достигли заоблачных цен.

В Интернете появились подробные гайды о том, в какие страны можно добраться по воздуху (из-за санкций их не так много). Наиболее важными направлениями являются Турция и Армения.

СМИ также сообщают об очередях на сухопутных границах России, в том числе с Финляндией и пробками на границе с Грузией, Казахстаном и Монголией. В среду белорусские СМИ сообщили, что россияне также купили все билеты на самолет и почти все на поезда в Минск.

"Граждане России, которые покидают свою страну, чтобы избежать мобилизации, не соответствуют условиям предоставления им гуманитарных виз", - заявил в четверг, 22 сентября министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что потенциальные дезертиры будут оцениваться в Чехии как все просители убежища.

С тех пор, как в России была объявлена ​​частичная мобилизация, трафик на финских погранпереходах все больше возрастал. В Финляндию едут не только отдельные путешественники, в том числе молодые люди, но и целые семьи, в основном на собственных автомобилях.