Пушилин: Киев сформировал серьёзные силы на севере ДНР для контрнаступления
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска сконцентрировали серьёзную ударную группировку на севере страны.
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин уведомляет, что вооружённые силы Украины сформировали серьёзные силы на севере ДНР, ввиду чего не исключается скорое наступление украинских военных по всей территории республики несмотря на то, что с 23 по 27 сентября в ДНР пройдёт референдум по присоединении данного региона к России.
По словам Пушилина, наиболее проблематичной ситуацией является расстановка сил в Красном Лимане, который солдаты ВСУ пытаются штурмовать постоянно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Путин удовлетворён участием Бен Сальмана в освобождении иностранцев, воевавших за ВСУ
Скибицкий: Россия примент ядерное оружие для остановки наступления ВСУ
Макрон: только уважительный диалог с Россией может быть полезен
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ