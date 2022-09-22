Пушилин допустил серьёзное контрнаступление армии Украины на ДНР

Денис Пушилин уверен, что украинские военные могут пойти в контрнаступление на позиции Донецкой Народной республики.

Поздно вечером возглавляющий ДНР Денис Пушилин сообщил, что группировка украинских солдат сформировала серьёзные силы на севере Донецкой Народной республики. Пушилин подчёркивает, что власти Донецка не исключают начала масштабного контрнаступления ВСУ на ДНР в ближайшие дни.

Кроме того, Денис Пушилин напомнил, что с пятницы и по 27 сентября в Донецкой Народной республике начинается референдум о вхождении данного государственного формирования в состав Российской Федерации. Примечательно, что текст вопросов на референдуме будет представлен исключительно на русском языке, в то время как в ЛНР, Херсонщине и Запорожье также будет украинский вариант вопросов.