Путин удовлетворён участием Бен Сальмана в освобождении иностранцев, воевавших за ВСУ

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздно вечером 22 сентября Кремль опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что Владимир Путин провёл телефонную беседу с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщив ему о том, что удовлетворён его личным участием в переговорах об освобождении десяти пленных иностранцев, незаконно воевавших за Киев на Донбассе.

Днём ранее стало известно, что при содействии саудовского принца Россия передала Саудовской Аравии десять иностранных граждан из США, Британии, Марокко, Хорватии и Швеции, которые воевали на стороне армии Украины. Все освобождённые попали в плен, некоторым из ним грозила смертная казнь в Донецке.