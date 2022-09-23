Глава ДНР сообщил о концентрации крупных сил ВСУ на границе

Денис Пушилин рассказал о том, что армия Украины сгруппировала крупные силы на границе. Глава ДНР не исключает попыток ВСУ перейти в контрнаступление.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пашулин сообщил о концентрации крупных сил ВСУ на границе республики. Чиновник не исключает попыток украинской армии перейти в наступление.

Ранее Александр Кофман, председатель общественной палаты ДНР, предположил, что Киев использует все имеющиеся у него возможности для срыва референдума о вхождении в состав России, который пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.