Глава ДНР сообщил о концентрации крупных сил ВСУ на границе
Денис Пушилин рассказал о том, что армия Украины сгруппировала крупные силы на границе. Глава ДНР не исключает попыток ВСУ перейти в контрнаступление.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пашулин сообщил о концентрации крупных сил ВСУ на границе республики. Чиновник не исключает попыток украинской армии перейти в наступление.
Ранее Александр Кофман, председатель общественной палаты ДНР, предположил, что Киев использует все имеющиеся у него возможности для срыва референдума о вхождении в состав России, который пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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