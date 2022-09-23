Эммануэль Макрон: Ирану сделано последнее предложение по ядерной сделке

Президент Франции сообщил, что заключение ядерной сделки вполне возможно, но больше предложений для Ирана не будет.

В интервью телеканалу CNN президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что заключение ядерной сделки возможно, но руководство Ирана должно четко осознать, что больше предложений не будет.

"Иран должен понять, что это финальное предложение", — заявил Макрон.

Ядерная сделка или СВПД (совместный всеобъемлющий план действий - прим. Автопарус) соглашение заключенное в 2015 году между Францией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном, которое подразумевает ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на частичное снятие санкций.

В 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из договора и Соединенные Штаты приступили к экономической и политической блокаде Ирана. В ответ на это ядерные разработки возобновились.

Переговоры по ядерной сделке возобновились, но Тегеран требует гарантий, что новый президент США снова не захочет выйти из договора.