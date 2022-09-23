Эммануэль Макрон: завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС
Президент Франции сообщил, что подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской атомной станции, вышла на завершающую стадию.
В интервью телеканалу CNN президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка соглашения по безопасности Запорожской атомной станции вышла на завершающую стадию.
"Я надеюсь мы финализируем это соглашение, чтобы быть уверенными в том, что в районе Запорожской атомной станции нет вооружений", — рассказал Макрон.
Запорожская АЭС - самый крупный подобный объект в Европе. С марта текущего года находится под контролем российской армии и постоянно подвергается обстрелам. Стороны обвиняют друг друга в ядерном шантаже. Для обеспечения безопасности станции МАГАТЭ и другие международные организации призывают к ее демилитаризации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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