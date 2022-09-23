В России началось голосование на референдумах в пунктах для беженцев

На Камчатке открылись участки для голосования в пунктах временного размещения беженцев.

Избирательная комиссия Камчатки рассказала об открытии первых пунктов для голосования по вопросу присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"С 23 по 26 сентября голосование будет проходить в пункте временного размещения беженцев. 27 сентября откроется участок в здании Камчатского промышленного техникума", — рассказали в избиркоме.

В избирательной комиссии уточнили, что во время проведения референдума будет работать телефонная горячая линия.