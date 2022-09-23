ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в ДНР
Армия Украины выпустила 12 снарядов калибром 152 мм по населенному пункту Зайцево в ДНР
В своем официальном Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о том, что ВСУ в 1:40 обстреляли населенный пункт Зайцево.
Представительство сообщает о 12 артиллерийских снарядах калибром 152 миллиметра, выпущенных по населенному пункту.
Ранее армия Украины обстреляла город Макеевка, используя снаряды натовского калибра 155 мм.
Опубликовано: Максим Алексеев
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