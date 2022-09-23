В Донбассе, Запорожье и Херсоне начинается референдум о присоединении к РФ

В республиках Донбасса ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях стартует голосование о вхождении данных регионов в состав России.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начинается референдум о вхождении данных регионов в регулярный состав Российской Федерации. Голосование носит смешанный характер и проходит как в очном, так и в цифровом формате в режиме онлайн.

Ожидается, что последним днём референдума станет 27 сентября. Примечательно, что во всех областях, кроме ДНР, бюллетени написаны и на русском, и на украинском языке, в то время как в ДНР используется только русский бланк.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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