В Донбассе, Запорожье и Херсоне начинается референдум о присоединении к РФ

В республиках Донбасса ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях стартует голосование о вхождении данных регионов в состав России.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начинается референдум о вхождении данных регионов в регулярный состав Российской Федерации. Голосование носит смешанный характер и проходит как в очном, так и в цифровом формате в режиме онлайн.

Ожидается, что последним днём референдума станет 27 сентября. Примечательно, что во всех областях, кроме ДНР, бюллетени написаны и на русском, и на украинском языке, в то время как в ДНР используется только русский бланк.