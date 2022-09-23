Володин: пусть Евросоюз не пугает Россию санкциями за референдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Евросоюз не пугать Россию новыми санкциями за референдумы о вхождении новых территорий в состав РФ.
Утром пятницы спикер Госдумы России Вячеслав Володин обратился к лидерам Европейского союза, призвав их не пугать Москву новыми антироссийскими санкциями за проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье. По словам Володина, Россия прекрасно отдаёт отчёт своим решениям.
Также Вячеслав Володин напомнил, что главы стран-участниц ЕС восемь лет молчали о геноциде мирного населения республик Донбасса, ввиду чего РФ начала спецоперацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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