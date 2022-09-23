Макрон: последствия коронавируса заставили Путина начать спецоперацию
Французский президент Эммануэль Макрон утверждает, что пандемия коронавируса стала одной из причин начала спецоперации в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью американской газете CNN, где сообщил, что не знает наверняка, что именно привело к решению Владимира Путина начать спецоперацию в Украине, однако предполагает, что этому способствовала коронавирусная изоляция, вызывающая слишком сильную замкнутость в собственных мыслях из-за отсутствия живого общения с людьми и критики извне.
Также Макрон убеждён, что на решение Путина о спецоперации повлияли желание доминировать во всём регионе и внутренний ресентимент по отношению к Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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