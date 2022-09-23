Садоводы рассказали о простом и эффективном способе размножения смородины осенью

Лучшее время для размножения смородины одревесневшими черенками - с конца сентября по начало октября.

Куст смородины при правильном уходе может плодоносить до двадцати лет, однако урожайность год от года падает, потому периодически нужно его менять.

Размножать культуру можно горизонтальными отводками или зелеными черенками. А еще – одревесневшими черенками. Лучшее время для размножения смородины одревесневшими черенками - с конца сентября по начало октября.

Все свойства материнского куста при этом сохранятся, однако надо учесть, что молодым кустикам от него могут передаться различные бактериальные и грибковые болезни. Потому нужно выбирать только здоровый, урожайный, нестарый куст, и срезать с него однолетний, вызревший побег.

С верхней части побега черенки брать не нужно, так как они плохо приживаются. Побег нужно разрезать на части (чтобы на каждой было по 4 почки). Верхний срез должен быть прямым на высоте 2 см над верхней почкой, а нижний – косой (прямо под нижней почкой).

Для посадки черенков подготовить и удобрить грядку. В качестве органики можно использовать компост либо перегной, из минеральных удобрений - фосфорно-калийные, азот сейчас не нужен. Также нельзя вносить свежий навоз.

Для посадки выбрать притененное место. Сажать черенки под углом 45 градусов - так, чтобы все почки оказались в земле, а на поверхности остались одна-две. Почву уплотнить, полить. Расстояние между черенками выдержать в 15 см. Можно посадить несколько черенков, чтобы потом выбрать самый сильный.

Весной на черенках появятся молодые побеги, и тогда их можно подкормить азотом, а следующей осенью - пересадить саженец на постоянное место.

Таким образом можно размножать не только смородину, но и калину, алычу, айву, косточковые, гортензию.