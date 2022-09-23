В Молдавии оппозиция начала шестой день протестов

Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» начали шестой день протестов.

Молдавская оппозиция развернула палаточный "Городок перемен" у здания парламента. Таким образом люди вот уже шестой день продолжают протестовать против правительства президента Майи Санду и проводимой в стране политики.  

Проведение масштабной акции запланировано на 25 сентября. Манифестанты требуют отставки Майи Санду и проведения досрочных парламенских выборов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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