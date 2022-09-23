В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум о воссоединении с РФ
Первый день голосования референдума по вхождению в состав Российской Федерации стартовал в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
В пятницу, 23 сентября 2022 года, в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях начали свою работу участки для голосования референдума по вхождению в состав Российской Федерации.
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в своём пресс-релизе отметил повышенный интерес людей с активной гражданской позицией «к этому событию», ссылаясь на членов участковых избирательных комиссий, которые осуществляют контроль за проведением референдума.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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