Ученые ответили, нужно ли бояться нитратов в кабачках
Человек для серьёзного отравления должен съесть свыше 4 граммов нитратов, что почти невероятно.
У многих есть опасения, что кабачки могут накапливать нитраты. Некоторые хозяйки пытаются избавиться от них путем замораживания и последующего оттаивания. Помогает ли это?
Эксперты в передаче НТВ "Еда живая и мертвая" провели эксперимент. Они замерили концентрацию нитратов в кабачках, купленных в обычном магазине, и она оказалась вдвое выше допустимой: 700 мг на килограмм при норме до 400 мг.
И после морозилки и оттаивания этот показатель не изменился. А после отжатия воды концентрация нитратов в мякоти даже стала немного выше.
То есть, кабачки опасны для употребления? Ученые пояснили, что это не так. Нитраты (соли азотной кислоты) имеются в любых овощах. Растения такие вещества берут из почвы (они есть там всегда, даже в неудобренной) для строительства клеток.
Но человек для серьёзного отравления должен съесть свыше 4 граммов нитратов, что почти невероятно. Кроме того, эти вещества (именно из овощей) не всегда опасны.
Под воздействием витамина С и иных антиоксидантов они в организме превращаются в оксид азота. А он, помимо всего прочего, расширяет кровеносные сосуды, снижает артериальное давление. По этой причине гипертоникам советуют включать много овощей.
При этом даже нередко превышая рекомендуемые дозы нитратов. Но в итоге получают только пользу. Ученые посоветовали без опаски есть овощи и не верить бытовым нитратомерам, которые очень часто врут.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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