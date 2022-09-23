Депутат Госдумы Милонов прибыл на Донбасс для участия в спецоперации

Российский депутат Валерий Милонов сообщает, что он уже находится на территории Донбасса и будет принимать участие в боевых действиях.

23 сентября представитель партии "Единая Россия" Андрей Турчак публично заявил, что депутат Государственной думы Виталий Милонов и ещё три российских политика изъявили желание отправиться на территорию Украины и Донбасса, чтобы вместе с российскими вооружёнными силами вместе принять участие в спецоперации.

После заявления Турчака российские журналисты смогли связаться с Милоновым, который подтвердил заявления лидера "Единой России", отметив, что он уже прибыл на Донбасс.