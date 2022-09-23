Кадыров: Чечня перевыполнила план по призыву на воинскую службу на 254%

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченская сторона, как субъект Российской Федерации, перевыполнила план по призыву на воинскую службу на 254%.

Кадыров подчеркнул, что Чеченская Республика на сегодняшний день перевыполнила план по призыву на воинскую службу в регионе на 254%. Он отметил, что это произошло благодаря формированию новых воинских подразделений.

Ранее сообщалось, что в Чечне создан еще один батальон специального назначения «Ахмат-1». Батальон носит имя первого главы Чеченской Республики Ахмата Абдулхамидович Кадырова.

22 сентября в Чечне было проведено оперативное совершение на тему призыва жителей региона на воинскую службу в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации. Указ о мобилизации накануне подписал российский лидер Владимир Путин.

Рамзану Кадырову доложили, что план по набору на воинскую службу в Чечне перевыполнен и проводить дополнительную мобилизацию в регионе нот необходимости. Кадыров добавил, что большой резерв в регионе сформировался из добровольцев, которые при необходимости незамедлительно приступят к службе.