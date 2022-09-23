Военный комиссар Фуженко: в Иркутской области частично годные подлежат призыву по мобилизации
На пресс-конференции военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что в регионе в рамках частичной мобилизации призыву подлежат в том числе и ограничено годные к воинской службе.
Фуженко подчеркнул, что если гражданин Российской Федерации имеет категорию «В» в военном билете, его призовут в последнюю очередь. Тем не менее, ограниченно годные к воинской службе попадают под действие частичной мобилизации в стране.
Первыми в Иркутской области будут мобилизованы те граждане, которые соответствуют первому и второму разряду. Фуженко привел в пример солдатов, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов до 35 лет, а также младший офицерский состав до 50 лет, старший офицерский состав от 55 до 60 лет, а также высших офицеров до 65 лет.
Категория «В» в военном билете означает, что военный билет получен по состоянию здоровья, однако гражданин Российской Федерации не проходил службу в Вооруженных силах страны. В тоже время секретарь СПЧ Точенов заявил, что «ограничено годные не допускаются к службе согласно закону».
В Министерстве обороны РФ пояснили, что мобилизации также не подлежат студенты очной формы обучения и некоторые другие категории граждан. Примечательно, что в Иркутской области немного изменили предписания оборонного ведомства, согласно заявлению Фуженко.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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