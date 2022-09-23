Валерия отменила все свои концерты в России из-за частичной мобилизации

Известная отечественная исполнительница Валерия отменила свои выступления в России в ближайшее время, сославшись на их неуместность в свете ситуации в стране и мире.

Популярная российская певица Валерия отменила все свои концерты в РФ из-за объявления частичной мобилизации в государстве.

Валерия планировала гастрольный тур по родному государству, чтобы выступить перед своими фанатами в разных уголках РФ. Накануне артистка объявила, что её выступления не состоятся.

Исполнительница убеждена, что неправильным будет развлекаться сегодня.

В социальных сетях знаменитость объяснила принятое решение: "Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно".

В дальнейшем Валерия не отказывается от концертной деятельности и хочет выступить весной следующего года. Певица уверена, что каждый должен заниматься своим делом, по этой причине в дальнейшем она будет петь.