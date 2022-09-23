Глава Крыма Аксенов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации в России
Глава полуострова Крым Сергей Аксенов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации и уже отбыл в расположение одной из воинских частей.
В беседе с журналистами Сергей Аксенов заявил, что сегодня, 23 сентября 2022 года, его сын был призван в рамках частичной мобилизации и уже отправился в расположение одной из воинских частей. Аксенов подчеркнул, что закон в России «един для всех».
Глава Крыма добавил, что гордиться своим сыном и напомнил, что полуостров подготовил более 1200 добровольцев для участия в специальной военной операции России в Украине. На данный момент формируется еще два батальона добровольцев.
21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О частичной мобилизации» в стране. Позже в Министерстве обороны РФ отметили, что под текущий мобилизационный призыв попадет порядка 300 000 резервистов и военнослужащих запаса.
Накануне журналисты позвонили сыну официального представителя Кремля Дмитрию Пескову и призвали явиться в военный комиссариат. Сын Пескова ответил отказом. Позже представитель Кремля пояснил, что журналисты не опубликовали всю запись и, он уверен в правильности слов своего сына.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России назвало 4 категории граждан, не подлежащих мобилизации
Косметолог Баллирано перечислила пластические операции Нюши
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Military Watch: в странах НАТО заканчиваются запасы танков Т-72
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации