Минобороны Украины: с начала спецоперации ВСУ потеряли 9 тысяч человек убитыми
Представитель Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что в ходе российской спецоперации украинские войска потеряли 9 тысяч солдат.
Днём 23 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр впервые озвучило количество погибших украинских военных. По словам Маляр, с 24 февраля 2022 года (начало СВО армии России на Украине) ВСУ потеряли свыше девяти тысяч солдат, которые погибли на поле боя.
Вместе с тем глава Министерства обороны России Сергей Шойгу располагает другой информацией, согласно которой украинская армия уже потеряла почти 100 тысяч человек убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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