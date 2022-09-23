Минобороны Украины: с начала спецоперации ВСУ потеряли 9 тысяч человек убитыми

Представитель Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что в ходе российской спецоперации украинские войска потеряли 9 тысяч солдат.

Днём 23 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр впервые озвучило количество погибших украинских военных. По словам Маляр, с 24 февраля 2022 года (начало СВО армии России на Украине) ВСУ потеряли свыше девяти тысяч солдат, которые погибли на поле боя.

Вместе с тем глава Министерства обороны России Сергей Шойгу располагает другой информацией, согласно которой украинская армия уже потеряла почти 100 тысяч человек убитыми.