Архаровцы: кем они являлись на самом деле
Слово архаровец нередко вызывает ассоциации с нерадивым школяром, способным только на проказы. Но реальное значение слова далеко от такого толкования.
Был у российского помещика бригадира Петра Архарова сын Николай, который по примеру отца избрал военную карьеру. В 14 лет Коля начал службу в Преображенском полку, и за 15 годов дослужился до гвардейского капитан-поручика.
Твердость офицера при наведении порядка в первопрестольной была отмечена самим Григорием Орловым, что дало Николаю архарову пост московского обер-полицмейстера.
Подчиненных новый глава полиции начал подбирать себе из местных жителей, причем особым соблюдением законности действия этих служителей закона не отличались. Зато эффективность раскрытия злодеяний поднялась на высокий уровень.
За успехи в Москве Архарова перевели при императоре Павле I в Санкт-петербург, где его новые сотрудники с успехом применяли опыт своих московских коллег, и даже превзошли их. Вот сотрудников обер-полицмейстера и назвали архаровцами, по фамилии их шефа.
Опубликовано: Staalker
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