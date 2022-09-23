В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из стран ЕС для работы на референдуме

Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко рассказала о прибытии иностранных наблюдателей в республику.

Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что для работы в качестве наблюдателей в республику приехали представители Германии и Нидерландов.

"Представители Нидерландов и Германии, а также России проходят аккредитацию", — сказала председатель ЦИК ЛНР.

Референдум по вопросу присоединения к Российской Федерации продлится в ЛНР до 27 сентября 2022 года.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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