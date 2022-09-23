Макеева рассказала об угрозах в её адрес после концертов на Донбассе

Актриса Анастасия Макеева пожаловалась, что после того как она выступала с концертом на Донбассе, в её адрес поступают постоянные угрозы. Хейтеры грозятся "вырезать" всю семью артистки.

Известная актриса Анастасия Макеева в интервью "Аргументам и фактам" поведала о своих выступлениях в Донбассе.

Макеева утверждает, что патриотизм важен для нее. По этой причине она не сомневалась, когда ей предложили поехать на Донбасс и поддержать жителей этой местности.

Звезда экрана рассказала: "И когда мне позвонили и предложили поехать и поддержать жителей Донбасса, тех матерей, которые похоронили своих детей, я поехала.

Скажу честно, мне хотелось своими глазами увидеть все, что там происходит. Я приехала. И увидела. Нас встречали с невероятной теплотой, люди подходили, обнимали.

Я все видела: и мосты взорванные, и обстрелянное здание администрации, и зоопарк с развороченными вольерами, и жилые дома сожженные".

Знаменитость пожаловалась, что ей постоянно угрожают из-за концертов в Донбассе: "Что мою семью вырежут, чтобы я горела в аду, что я тварь. Но вы поймите, я же не солдат, я артист. Мое дело - людям облегчить жизнь, вдохновить их, подарить надежду. Я всегда буду на стороне своей родины".

Макеева добавила, что на Донбассе была уже 3 раза.