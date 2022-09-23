Песков: после референдума атаки ВСУ на Донбасс будут нападением на Россию

Дмитрий Песков утверждает, что после присоединения республик Донбасса, Херсона и Запорожья к России путём референдума украинским войскам не следует их атаковать.

Вечером 23 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья к России в случае успешности референдумов, любые атаки вооружённых сил Украины будут расцениваться как нападение на российское государство и повлекут за собой закономерные последствия.

В день объявления частичной мобилизации в России Владимир Путин публично заявил, что в случае покушения на российские территории Москва оставляет за собой право защищать их любыми путями, в том числе ядерным оружием.