Песков: после референдума атаки ВСУ на Донбасс будут нападением на Россию
Дмитрий Песков утверждает, что после присоединения республик Донбасса, Херсона и Запорожья к России путём референдума украинским войскам не следует их атаковать.
Вечером 23 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья к России в случае успешности референдумов, любые атаки вооружённых сил Украины будут расцениваться как нападение на российское государство и повлекут за собой закономерные последствия.
В день объявления частичной мобилизации в России Владимир Путин публично заявил, что в случае покушения на российские территории Москва оставляет за собой право защищать их любыми путями, в том числе ядерным оружием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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