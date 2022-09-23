Шольц собирается в Китай, Макрон тоже задумался о такой поездке

В конце нынешнего года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Китай в рамках посещения Юго-Восточной Азии.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что подготовка идет полным ходом. Ожидается, что канцлер посетит также Вьетнам и Сингапур.

Сейчас Германия предпринимает усилия для изменения своей стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это может усилить напряженность в отношениях с Китаем.

Правительство Германии работает над тем, чтобы снизить зависимость от Китая, диверсифицировать цепочки поставок и усилить безопасность.

При Ангеле Меркель, предшественнице Шольца, Германия поддерживала тесные связи с Китаем. Но сейчас немецкие власти готовы изменить ситуацию.

Немаловажную роль в отношениях Европы с Китаем играет и публикация отчета о нарушениях прав человека в Синцзяне.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что изучает возможность поездки в Китай уже в этом году.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь сказал, что не располагает информацией о визитах глав Германии или Франции.