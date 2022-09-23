Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не выплатит Польше ни цента из причитающихся €35 млрд

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, ответила на вопросы студентов и преподавателей Принстонского университета.

Там была затронута тема верховенства закона и Плана национальной реконструкции Польши (ПНР). Фон дер Ляйен пояснила, что ПНО — это своего рода соглашение между Европейской комиссией и правительством Польши (подписанное в июне), которое также включает в себя условия верховенства права ЕС над польским.

"Польское правительство не хочет изменять законы так, как мы изложили в нашем соглашении о восстановлении независимости судебной власти. И именно поэтому мы не можем и не будем перечислять им деньги", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии признает, что удержание денег ПНР создает политически сложную ситуацию, поскольку польское правительство распространяет нарратив о том, что "еврократы из Брюсселя не хотят давать деньги, которых мы заслуживаем, потому что мы так сильно помогаем беженцам из Украины".

Сумма польского ПНР это 22,5 млрд евро субсидий и 12,1 млрд евро дешевых кредитов, а за оставшимися 22 млрд кредитов, на которые оно имеет право, правительство может обратиться в Брюссель не позднее 2023 года.

Когда Брюссель утвердил польский ПНР, было подсчитано, что Польша — после выполнения этапов и других условий — могла бы получить около 2,8 млрд евро в виде субсидий уже в третьем квартале этого года, а также 3 млрд евро и 2 млрд евро в первом и третьем кварталах 2023 года, соответственно. Однако любые выплаты по ПНР блокируются из-за несоблюдения Польшей принципа верховенства права.