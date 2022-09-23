Семейные тайны Эммы Залукаевой, жены звезды эстрады Александра Малинина

Александр Малинин и его жена Эмма Залукаева одна из самых романтичных и счастливых пар российской эстрады, но о жизни до брака женщина предпочитает не говорить публично.

В публичном пространстве давно известно, что певец Александр Малинин счастливо женат на своей красавице-супруге Эмме Залукаевой. Но о ее жизни до звездного брака поклонникам пары известно сравнительно немногое, хотя тема весьма интересная, ведь у Эммы есть старший сын Антон, появившийся на свет до ее знакомства с певцом.

Эмма Залукаева родилась в достаточно состоятельной семье в Волгограде. Девушка поступила в медицинский университет в Самаре. По воспоминаниям ее сокурсников, Эмма была жестким по характеру человеком, и расчетливо подходила к любому вопросу, за что ее не слишком-то любили в институте.

Потом она вышла замуж за сына профессора Александра Исаева, который также учился в этом университете. Знакомые были убеждены, что руководствовалась Эмма не любовью, а холодным расчетом. В этом браке у нее родился сын Антон.

Именно Эмма убедила мужа перевестись в университет в Москве, поскольку там можно было рассчитывать на более продуктивную карьеру. Впрочем, Александр карьеристом не был, чем разочаровал жену, которая успешно устроилась работать в клинику при Министерстве экономики.

Это послужило причиной развода, инициатором которого была Эмма. Пока суд разводил супругов, Эмма познакомилась с Александром Малининым. Женщина сказала сыну, что отец отказался от родительских прав, и тайком оформила единоличное опекунство над Антоном, хотя, по словам Александра, он от ребенка никогда не отказывался.

Брак со знаменитым певцом дал толчок развитию и карьеры Эммы теперь уже Малининой. Она запустила в продажу собственную линию косметики, также в ее собственности находится клиника и аптечная сеть. В браке с Александром Малининым у супругов родилось двое детей Фрол и Устинья.

Внешне брак выглядит счастливым, но знакомые поговаривают, что Эмма имеет далеко не положительное влияние на певца. По ее настоянию он отказался от общения со своей дочерью от брака с Ольгой Зарубиной, Кирой, а также с некоторыми другими родственниками. Также, когда отец Александра Малинина заболел, и нуждался в сыновней поддержке, Эмма убедила мужа не участвовать в его судьбе. Насколько верны эти высказывания, нам приходится только гадать.

Впрочем, мнение окружающих Эмму Малинину нисколько не заботит. Эта решительная и жесткая женщина полностью сориентирована на собственном благополучии, и таковом ее семьи. Все остальное она без сожаления оставляет за скобками.