В ЛНР явка на референдуме по вхождению в состав России составила 21,97%

В ходе первого дня референдума по вхождению в состав Российской Федерации явка граждан ЛНР на избирательные участки составила 21,97%.

23 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко рассказала представителям российских СМИ, что в первый день референдума 21,97% граждан республики явились на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее ЛНР

Остальные жители Луганщины смогут проголосовать на избирательных участках вплоть до 27 сентября, после чего будут подведены итоги долгожданного референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ.