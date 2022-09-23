Лидеры G7 осудили референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Главы стран "Большой семёрки" выступили с осуждением референдумов по присоединению к России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
Вечером 23 сентября группа стран G7 опубликовала совместный пресс-релиз, в котором сообщила, что лидеры "Большой семёрки" осуждают референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в состав России. В заявлении сказано, что главы G7 не намерены признавать результаты данных голосований.
Также в сообщении Группы Семи отмечается, что 25 октября в Берлине пройдёт съезд, посвящённый теме восстановления Украины после окончания российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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