Лукашенко признался, что никогда в жизни не ел фастфуд
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что никогда не ел ни гамбургеры, ни чизбургеры и посоветовал белорусам питаться «гароднінай».
23 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего пресс-релиза признался, что никогда в жизни не пробовал полюбившиеся многим людям продукты фастфуда: гамбургеры и чизбургеры.
Лукашенко заявил, что гораздо полезнее для организма как мужчин, так и женщин употреблять в пищу белорусскую версию корня женьшеня – свёклу, а также остальную «гародніну», выращенную на родной земле и содержащую множество необходимых для организма человека полезных веществ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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