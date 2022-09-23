Лукашенко признался, что никогда в жизни не ел фастфуд

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что никогда не ел ни гамбургеры, ни чизбургеры и посоветовал белорусам питаться «гароднінай».

23 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего пресс-релиза признался, что никогда в жизни не пробовал полюбившиеся многим людям продукты фастфуда: гамбургеры и чизбургеры.

Лукашенко заявил, что гораздо полезнее для организма как мужчин, так и женщин употреблять в пищу белорусскую версию корня женьшеня – свёклу, а также остальную «гародніну», выращенную на родной земле и содержащую множество необходимых для организма человека полезных веществ.